Riecco Wijnaldum: “Felice di essere tornato”

Un sorriso, però, c’è stato, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport.La notte della sconfitta della Cremonese, quella dei primi veri fischi della seconda stagione con Mourinho in panchina, ha avuto anche un calciatore che non si è perduto nel nero. Si tratta di Georginio Wijnaldum che, dopo aver avuto la soddisfazione di vivere la prima panchina in una gara all’Olimpico, adesso vede la fine del tunnel a un passo. "Il risultato è stato deludente, ma sono felice di essere con la squadra - ha detto il centrocampista olandese via social -. Adesso spero di tornare a giocare presto". Di sicuro domani contro l’Empoli sarà di nuovo convocato e chissà che, se le cose filassero estremamente lisce, non possa anche sperare di giocare qualche minuto. Questo mese, però, potrebbe essere quello giusto per rivederlo protagonista, anche se avrà bisogno di tempo per ritrovare la condizione migliore.