Pruzzo: “Sì alle 2 punte. Io giocavo con Voeller e Graziani…”

Il Bomber: "Con Dybala out, Abraham e Belotti possono giocare insieme"

"Senza Dybala Abraham e Belotti possono giocare insieme - dice Roberto Pruzzo intervistato da La Gazzetta dello Sport - Io ai miei tempi lo facevo con Graziani e Voeller, quindi penso proprio che possano farlo anche loro. I miei compagni erano intelligenti e così ci sapevamo dividere i compiti. Ciò che conta è non essere egoisti.

"Non credo. Io stravedo per l’inglese, penso che sia fortissimo. E’ solo una questione di momenti, di situazioni. Non appena si sbloccherà tornerà a fare gol con continuità".