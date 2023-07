Pjanic: “Dybala è molto felice, ma la Roma ha bisogno di una rosa con più qualità”

"Mourinho ha svolto un super lavoro in questi anni, ma come dice lui serve una rosa più ampia e di qualità per competere al top. Sì, Dybala lo sento molto felice" ha detto MIralem Pjanic intervistato da Filippo Conticello su. L'ex centrocampista giallorosso ha parlato molto di Juve e dell’estate del calcio del Medio Oriente e delle spese pazze dell’Arabia Saudita. "Non sono sorpreso – racconta Miralem Pjanic che da una stagione gioca a Dubai, con lo Sharjah -. Lo scorso anno, prima di arrivare qui, sono stato vicino all’Al Nassr, la squadra di Ronaldo. Sarei potuto arrivare prima di Cristiano, ma all’epoca la situazione non era quella attuale. Non sono stupito dello sviluppo dell’Arabia, negli ultimi anni hanno ospitato tante Supercoppe italiane e spagnole. C’è tanta passione per il calcio. Il campionato è valido, non come pensano in tanti. Ho parlato con Cris, lui è contento ed è sicuro che in futuro diventerà uno dei principali tornei mondiali".