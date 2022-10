Pinto e Vergine: “Modello Trigoria per baby talenti”

Due giorni di lavori a Roma , sessanta società europee invitate al Convegno: «Eca Youth Knowledge Exchange» , che ha come focus i settori giovanili . La parola chiave, come si capisce, è proprio questa: lo scambio di conoscenze. Ieri si è svolta la prima giornata, che ha visto parlare i rappresentanti del club giallorosso, Tiago Pinto (general manager) e Vincenzo Vergine (responsabile del settore giovanile), oltre a Maurizio Viscidi , direttore tecnico delle giovanili azzurre. Lo scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport .

Proprio Viscidi ha fatto i complimenti alla Roma per il lavoro che sta portando avanti. La parola d’ordine dovrebbe essere infatti «meno tattica e più tecnica», anche se la voglia di vincere inficia troppo il lavoro degli allenatori, persino a livello dei settori giovanili. D’altronde l’introduzione di Vergine, in questo senso era stata chiara. Il focus è quello della formazione dei tecnici, che dovrebbero avere l’opportunità di lavorare per più ore con i ragazzi. Questo sarebbe possibile farlo in un contesto complessivo, che prevede anche la frequenza scolastica all’interno delle stesse strutture del club, così da consentire un tempo più grande da dedicare agli allenamenti. Già adesso, comunque, si cerca di affinare le qualità dei ragazzi in maniera sempre più specifica e personalizzata, tenendo conto che «il successo è solo uno strumento che concorre alla formazione di una mentalità vincente». Morale: l’obiettivo è sempre più quello di passare da un programma di «team oriented» a quello di «player oriented», con i giovani sempre più al centro del progetto.