Mourinho prepara la Roma

Il tecnico ha concesso ai suoi un giorno di riposo in attesa della ripresa in programma oggi, per sciogliere la tensione e concentrarsi in vista del big match dell’Olimpico

Una settimana per preparare una partita, di questi tempi, è un lusso da non sprecare, scrive Francesca Schito su Il Tempo. José Mourinho ha deciso di far rifiatare un attimo i suoi dopo il successo in casa della Sampdoria: un giorno di riposo in attesa della ripresa in programma oggi, per sciogliere la tensione e concentrarsi in vista del big match dell’Olimpico.