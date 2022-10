Pellegrini vuole sfatare il tabù e cambiare marcia

Le scorie dell’infortunio contro l’Atalanta non aiutano, ma nel frattempo Pellegrini è diventato davvero tridimensionale: fondamentale in campo, importante nello spogliatoio, amato dai tifosi. Incarna l’identità, rappresenta il legame con la città, simboleggia una scia continua con i totem che lo hanno preceduto che si chiamano Totti e De Rossi.

Un’eredità pesantissima che Lorenzo ha imparato a gestire e sopportare allo stesso tempo. Anche per questo va a caccia di una prestazione super, una di quelle che in queste prime nove partite stagionali non gli è ancora riuscita. Sbancare San Siro lo aiuterebbe a mettersi alle spalle una partenza lenta, per riprendere subito il ritmo preferito, quello che corre veloce verso successi e vittorie.