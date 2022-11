Pedro: “Il derby? Va giocato a tutta”. Immobile al massimo in panchina

Ai microfoni della Serie A, Pedro ha parlato del suo intenso feeling con i colori biancocelesti: “La Lazio rappresenta il mio carattere e il mio stile di gioco. Mi rivedo nei valori del club". Domani il 35enne affronterà per la terza volta la Roma da ex, come riporta La Gazzetta dello Sport. Nella prima sfida lasciò subito il segno: “Quel gol è stato molto importante per me, mi ha permesso di legare subito con i tifosi, con l’ambiente e con la società”.