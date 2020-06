Pedro già cerca casa, Vertonghen in stand-by, Cetin verso il Verona

I bene informati dicono che, nonostante le classiche beghe fra mediatori, Pedro stia già chiedendo consigli per cercare casa a Roma, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport.

Firmerà un contratto biennale con opzione che, grazie ai bonus e al decreto Covid – in cui è prevista una tassazione agevolata per chi viene in Italia per almeno un biennio – potrà arrivare fino a 3,5 milioni a stagione.

Sotto traccia, poi, si muove tanto. Ad esempio, se la questione legata alla conferma di Smalling si complica per il mese di agosto causa United, per la prossima stagione ci sarà movimento in difesa. Cetin potrebbe andare al Verona in prestito, mentre la dirigenza cerca di cautelarsi qualora il riscatto di Smalling diventasse una chimera. Così la pista Vertonghen è sempre viva. Intanto, da Lipsia, Nagelsmann conferma: “Schick ci interessa”