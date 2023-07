Paulo dice Roma. Contratto e gol, Dybala sceglie il nuovo progetto

Proprio quello destinato a unire ancora Paulo Dybala e il club giallorosso. Intanto l’attaccante argentino ha mandato in avanscoperta il suo amico e agente, Jorge Antun, che è da un paio di giorni nella Capitale per vacanza, com’è ovvio, ma anche per attendere il ritorno del g.m. Tiago Pinto, con cui la prossima settimana si vedrà per parlare del contratto della Joya. Morale: solo se ci fossero problemi seri si potrebbe materializzare il padrone di casa, Dan Friedkin, per la benedizione virtuale alla chiusura di una eventuale trattativa. La sensazione, però, è che non ce ne sarà bisogno. Dybala sta benissimo a Roma e, soprattutto, sa di avere un ruolo così da protagonista da metterlo in vetrina anche in chiave nazionale. L’obiettivo dell’argentino, infatti, è di essere convocato per la prossima Coppa America per tentare – dopo il Mondiale – una doppietta da sogno.