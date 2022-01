Paratici offre Ndombele per McKennie, la risposta è no

Il centrocampista francese, allenato da Mourinho al Tottenham, era tornato in orbita Roma ma le cifre sembrano proibitive. Anche i bianconeri interrompono subito i dialoghi

Tra i nomi accostati alla Roma per il centrocampo è tornato anche quello di Tanguy Ndombele. Il centrocampista francese del Tottenham sta giocando poco, è un pallino di Mourinho ma le cifre sono molto alte. E quindi l'unica pista sarebbe quella di un prestito con diritto di riscatto, la formula che Pinto sta percorrendo per Sergio Oliveira. Intanto Ndombele è rientrato anche in orbita Juventus: come riporta 'La Gazzetta dello Sport', Paratici ha proposto uno scambio con Weston McKennie, americano portato a Torino proprio da lui. Così come per Roma e Milan, però, anche il dialogo con la Juventus è caduto subito. I bianconeri non sono interessati dal punto di vista tecnico, visto che i ranghi a centrocampo sono già completi. Ma soprattutto non tornano i conti dell’operazione dal punto di vista economico.