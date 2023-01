Panucci: “La Roma è da quinto-sesto posto. Mourinho ha sbagliato con Karsdorp”

Christian Panucci , doppio ex di Milan e Roma , ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport in vista della partita di questa sera. Queste sono le sue dichiarazioni.

Chi può essere decisivo in Milan-Roma? “I campioni. Gente come Leao, Giroud, Dybala. Quando c’è l’argentino è un’altra cosa, perché è uno che sa mettere in crisi le squadre avversarie”.