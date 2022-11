Palleggio e verticalità, Tahirovic avanza la sua candidatura

Era una partita fatta anche e soprattutto per provare. E allora José Mourinho, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport, ieri ha deciso di testare soprattutto alcuni giovani che si è portato appresso in questa mini-tournée in Giappone, mandandone in campo ben quattro già dal via: Bove e Tahirovic in mezzo al campo, Missori come quinto a destra e Cherubini a fare la seconda punta, al fianco di Abraham. In corsa, poi, c’è stato spazio anche per Volpato e nel finale pure per Tripi e Keramitsis, anche se solo per pochi minuti.