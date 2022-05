Abraham e Pellegrini i fedelissimi di Mou, Perez-Shomurodov via

La Roma cambierà molto, in nove sono sicuri e in sei hanno invece la certezza di andare via

Redazione

Passata la sbornia, adesso è il momento delle scelte, per rendere la squadra più forte e puntare alla Champions. Alcune conferme eccellenti sono certe (Abraham e Smalling su tutti, ad esempio) esattamente come alcuni addii (Maitland-Niles, Diawara e Shomurodov). E allora la differenza la faranno quelli che sono in bilico e tra questi ci sono anche tre pedine pesanti come Zaniolo, Cristante e Veretout. Sono i tre con cui la Roma può fare cassa per reinvestire sul mercato.

Sono nove - scrive Andrea Pugliese 'La Gazzetta dello Sport' - quelli che sono sicuri di restare in giallorosso anche la prossima stagione, su cui Mou costruirà l’architrave della Roma della prossima stagione. Iniziando ovviamente da Rui Patricio. E poi i due monumenti della difesa giallorossa, Smalling e Mancini. L’inglese rinnoverà a breve, allungando di un anno il suo contratto fino al 2024, il Mancio il contratto lo ha già rinnovato fino al 2026, ma presto arriverà un anno in più. Ma tra i difensori ha un posto sicuro anche Kumbulla, confermato in diretta da Mou nella conferenza precedente alla finale. E poi gli esterni: Spinazzola, Karsdorp e Zalewski. Sempre che Mou decida di continuare con la difesa a tre, perché se dovesse tornare a quella a 4 Zalewski, ad esempio, tornerebbe a lavorare come trequartista, il suo ruolo naturale. Infine i due gioielli, Pellegrini ed Abraham. Loro più di tutti gli altri hanno fatto la storia di questa stagione giallorossa e su di loro Mou vuole costruire anche la Roma del futuro. Nonostante le offerte non manchino, Tammy la sua scelta l’ha già fatta: resterà per essere ancora più grande.

In sei, invece, saranno sicuri di andar via. Uno su tutti, Maitland-Niles, che ha dimostrato di non essere per niente all’altezza della situazione. Ma lascerà la Roma anche Diawara, un altro che questa stagione l’ha vissuta praticamente ai margini, soprattutto da gennaio in poi. E con lui lascerà la Roma anche Darboe, ma i giallorossi di lui non vorrebbero liberarsi. Magari andrà a giocare altrove, anche per fare esperienza e tornare poi più pronto. Detto che anche Fuzato farà le valigie per andare a mettere minuti e parate nel corso della sua carriera, il destino sembra segnato anche per altri due attaccanti: Carles Perez e Shomurodov. Tenere lo spagnolo ancora in naftalina sarebbe davvero un peccato, per lui e per la Roma. Come per Shomurodov, che ha manifestato lui stesso la voglia di cambiare, direttamente dall’ultimo ritiro dell’Uzbekistan. La Roma vuole accontentarlo, ma bisogna trovare anche qualcuno che decida di investire su di lui, visto che non più tardi di un anno fa Shomu è costato quasi 20 milioni (17,5 di cartellino, più 2,5 di bonus). Che poi sia a titolo definitivo o in prestito si vedrà, di certo Eldor il prossimo anno sarà altrove.