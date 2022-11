Mourinho: “Ora gli squali…”, Zaniolo: “Pronti a dare il 200% nel derby”

Già, il secondo tempo, quando Mou ha cambiato un po’ tutto per vincere. "Dobbiamo giocare meglio, le squadre dei playoff sono di un livello superiore, da Champions. Ma passare il girone era una questione di crescita, di orgoglio. Ora arrivano squali, tutto sarà più difficile e magari non avremo le condizioni e la rosa per ripetere la festa dello scorso anno. Andiamo a casa felici e siamo pronti per domenica. La Lazio è la favorita per la Conference con West Ham, Fiorentina, Villarreal e Leicester". Quindi la stilettata: "Il problema casomai sarà che Tare non vorrà vincere, perché è una coppa che non gli piace".