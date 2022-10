Mourinho: “Meritavamo di più. Irrati? Non ha certo fatto un grande match”

Si aspettava qualcosa di diverso , è chiaro, ma alla fine aveva anche sperato di portarla a casa senza perdere la partita. "Abbiamo fatto una prestazione sufficiente per non perdere e, a conti fatti, non meritavamo di uscire sconfitti – dice alla fine José Mourinho –. Certo, la partita volevo vincerla esattamente come il Napoli. È stata una partita difficile, soprattutto nel secondo tempo, con la stanchezza che è venuta fuori e con tutti quei gialli tirati fuori da Irrati. Ma noi avevamo controllato bene la partita contro una grande squadra, la sconfitta la vivo come una sensazione ingiusta. In questi casi chi fa gol vince. E così alla fine è stato".

E allora Mourinho si tuffa sugli altri problemi, dalla stanchezza della squadra alla conduzione dell’arbitro. "Loro sono forti, noi invece avevamo tanti problemi. Nella ripresa abbiamo abbassato la pressione per stanchezza, con Karsdorp e Spinazzola che hanno faticato. E quando i quinti faticano, la squadra di conseguenza si abbassa e perde forza. Rick tra l’altro non era in grado di giocare, nell’intervallo non si è potuto neanche sedere per evitare che il ginocchio si bloccasse. E in panchina non avevamo scelte per cambiare la partita, da noi ogni infortunio diventa un problema". Quindi Irrati e i tanti gialli disseminati nella partita, soprattutto durante il secondo tempo: "Ho sbagliato io a dire ai miei che è un arbitro emozionalmente molto equilibrato, che con lui avremmo potuto anche fare una partita fisica. Non è stato così, è evidente. Irrati è un buon arbitro, serio. Non ha fatto una grande partita, a volte capitano anche a noi di sbagliare"