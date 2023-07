Mou va a caccia di gol. Scatta la Roma: serve più qualità per la Champions

Non saranno tutti , ovviamente, perché mancheranno coloro che sono stati impegnati fino a metà giugno con le rispettive nazionali. Così appuntamento alla prossima settimana per capitan Pellegrini, Cristante, Spinazzola, Bove, Rui Patricio, Ibanez, Reynolds, Vina, Shomurodov, Celik e il volto nuovo Ndicka , mentre per esserci si taglieranno le vacanze Solbakken e Zalewski . Morale: a rubare la scena toccherà a Smalling, Matic, Dybala, El Shaarawy, Belotti, Mancini, anche se a far salire l’applausometro del tifosi sarà Mourinho, chiamato però a studiare nuove strategie per accresce la pericolosità in attacco.

Inutile nasconderlo, con la lunga sosta ai box che attende Abraham – atteso solo nel 2024 – avere un centravanti titolare che faccia coppia con Belotti è la priorità di questa seconda parte del mercato. Mou va a caccia di gol: con un attaccante in grado di garantirli oppure dovrà inventarsi qualcosa attraverso il gioco. Certo, occorre però un centravanti. La prima scelta è Gianluca Scamacca, che ha già dato l’assenso al suo ritorno in giallorosso. La Roma però vuole prenderlo solo in prestito, trovando per adesso il no del West Ham, anche perché i corteggiatori non mancano, a partire dal Milan. Morale: bisognerà attendere, così come la fine della telenovela Morata, che piace parecchio anche allo Special One. Anche qui, comunque, la formula proposta da Trigoria è il prestito.