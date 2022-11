Milan, Aouar tutto e subito: pronti 8 milioni per bruciare i rivali

La storia tra Aouar e il club che lo ha cresciuto è ormai ai titoli di coda. A Lione il 24enne franco-algerino ha debuttato da professionista, ha fatto strada in Champions e si è guadagnato la prima chiamata in nazionale. Ora che la scadenza del contratto si avvicina, però, Aouar ha fatto capire al Lione che le strade si separeranno: non ci sarà nessun prolungamento, il futuro sarà lontano dalla Francia. Magari in Serie A, scrive La Gazzetta dello Sport, dove il suo nome è finito sul taccuino della Juventus ma anche su quello della Roma, alla ricerca di un rinforzo per la mediana di Mourinho: non a caso Aourar è stato offerto anche ai giallorossi. È in questo quadro che si inserisce il Milan, sempre attento alle occasioni che possono presentarsi in corso d’opera e perciò interessato al centrocampista.