Roma, arrivo in Giappone. E Mourinho torna a mandare messaggi sui social

La tournée in Giappone per la Roma è ufficialmente iniziata. La comitiva giallorossa è sbarcata stamattina a Tokyo dove resterà per una settimana nel periodo di sosta del campionato di Serie A a causa del Mondiale in Qatar e dove affronterà due amichevoli il 25 e 28 novembre. In Giappone Josè Mourinho ha ritrovato pure il gusto per i social. Lo Special One, infatti, dopo diversi giorni è tornato a pubblicare alcune storie sul suo account Instagram con le quali mostra alcuni momenti del viaggio in aereo, l'arrivo della squadra a Tokyo, le immagini della città e i suoi primi autografi ai tifosi. Poi il 'solito messaggio in codice': gambe distese e conserte, piedi in primo piano, e lo schermo della sua postazione in aereo. Il tecnico, autentico fenomeno della comunicazione, lo aveva già fatto in passato cambiando solo lo sfondo: l’interno di un taxi, il gate di un aeroporto, il suo ufficio a Trigoria o il campo di allenamento. E il mondo dei social cerca di capire il motivo. Forse legato al mercato…