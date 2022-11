Messi, serve una Joya. L’Argentina deve svoltare e Dybala scalda il motore

Quest’estate, mentre Messi, Gomez e altri argentini si compattavano sulle spiagge, Dybala faceva le vacanze per conto suo a Miami. Paulo non era in quella stanza di Rio del Janeiro a pescare carte dal mazzo. Nell’aprile 2017, quarti di Champions, la Joya segnò una splendida doppietta in faccia a Messi: Juve-Barcellona 3-0. Molti lessero quella notte come il passaggio di consegne da un 10 all’altro. Leo prese nota. Non bastasse, nel settembre di quello stesso anno la Joya spiegò: "È difficile giocare con Messi. Occupiamo la stessa posizione e mi tocca adeguarmi". Erano i tempi in cui gli chiedevano di defilarsi a destra. Di quelle parole, Dybala ha dovuto rendere conto a Leo e poi, nel 2020, farne un’abiura pubblica, alla Galileo Galilei: "Avrei dovuto esprimermi in modo diverso. Io occupo questo ruolo da 5 anni, lui da 15, è naturale che io debba giocare per lui". Tutto chiarito, ma la ruggine è rimasta.