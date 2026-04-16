Adesso può davvero succedere di tutto. I rumours di Trigoria sussurrano di litigi assai accesi tra i due andati in scena martedì scorso, alla presenza del d.s. Ricky Massara, anche lui coinvolto animatamente nella discussione. Una situazione quasi estrema, che per qualcuno avrebbe portato Ranieri a pensare anche alle dimissioni. E che, invece, dall’altra parte ha spinto Gasp ad avere l'ennesimo confronto con la proprietà. Nei vari colloqui avuti in questi giorni con i Friedkin la proprietà gli ha confermato la fiducia, rassicurandolo sul suo futuro. Ma dalle “puntualizzazioni” di Ranieri di venerdì scorso sono passati già sei giorni e nessuna presa di posizione né decisione è stata presa. In una di queste videocall - scrive Andrea Pugliese su 'La Gazzetta dello Sport' - i Friedkin hanno inoltre ribadito all’allenatore giallorosso come Ranieri sia una figura fondamentale per il loro progetto mentre Gasperini ha sottolineato a Dan l'oramai incomunicabilità tra lui e il resto della truppa (leggi Ranieri-Massara). E la difficoltà (eufemismo) a poter continuare a lavorare ancora insieme.

Del resto, i punti di scontro sono tanti, non solo il mercato, ma anche la gestione interna di tante altre cose (a Gasp, ad esempio, non è andato giù che la parte di staff tecnico che fa capo a Ranieri abbia avuta il rinnovo di contratto per altri tre anni senza che lui fosse interpellato). Vero che la fiducia gli è stata espressa a parole, ma il mister vorrebbe poi incassarla anche con i fatti. Ed invece tante cose non gli tornano, ad iniziare dai tempi. Tra l’altro, anche l’uomo di fiducia dei Friedkin (Ed Shipley) ha ovviamente dei rapporti costanti con la proprietà. E sembra - ma anche questi sono sempre dei rumours - che i report sugli atteggiamenti del tecnico non siano stati sempre “dorati”. L'allenatore giallorosso vuole avere delle risposte in tempi rapidissimi. A Ciampino ieri c’era uno slot prenotato dai Friedkin, prenotazione valida anche per oggi. La proprietà potrebbe spuntare a Roma da un momento all’altro. Se i Friedkin daranno a Gasperini le risposte volute e cercate in tempi adeguati si potrà andare avanti ancora insieme. Altrimenti ognuno andrà per la sua strada, con la Roma che cercherà altrove l'ennesima guida tecnica dell’era Friedkin.