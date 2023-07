L’uomo giusto per Mou: Scamacca giovane potente, Morata affidabile ma non goleador

L’azzurro è un 9 di grande prospettiva. Lo spagnolo è meglio da seconda punta

Redazione

Morata o Scamacca è un bell’interrogativo, scrive Fabio Licari su La Gazzetta dello Sport. ‘Ndo cojo cojo , per restare in tema giallorosso: si cade comunque bene. Un attaccante di movimento dalla tecnica superiore lo spagnolo. Un centravanti moderno che sa giocare da “falso” 9 (ma anche da “vero” uomo d’area) l’azzurro. Sia detto non democristianamente: starebbero benissimo assieme. Il 9 del West Ham a muoversi lungo l’asse centrale fino all’area, un po’ Dzeko un po’ Ibra, e Morata a infilarsi in dribbling veloce da sinistra, come nel suo anno migliore alla Juve, da seconda punta “nascosta”. Ma non si può: bisogna scegliere.

A Mou serve un 9 che faccia da riferimento offensivo per Dybala e Pellegrini (o Aouar). Preferisce Morata, si sa. Vuole certezze. Scamacca, più centravanti, sarebbe la soluzione migliore. Con Morata mancherebbe un vero e proprio terminale offensivo. Quella di Morata con Tevez resta la versione migliore. L’ex juventino può giocare anche in un tridente: al centro o preferibilmente a sinistra. Però non è mai stato un “ammazzasette”: la stagione con più gol risale al Real Madrid 2016-17, quando ne realizzò 15 da riserva di Bale-Benzema-Ronaldo. Ma in quella squadra avrebbero segnato tutti, su. In Italia non ha mai superato quota 11. Neanche Scamacca, fin qui almeno, ha infilato gol a raffica, ma è più giovane di sei anni. E comunque — prima della nebbia londinese con il West Ham — era arrivato a quota 16 con Dionisi. In Premier la sua media è crollata: 3 centri in 16 gare, difficoltà di ambientamento, l’infortunio. Se non ha voglia di riscatto lui...

Mou non è l’ultimo arrivato, se ha puntato Morata deve avere un progetto in testa. Ma qualsiasi valutazione non può prescindere dal bilancio. Morata costa una ventina di milioni e ne guadagna cinque: oggi la Roma fatica a sborsare queste cifre. Scamacca arriverebbe in prestito e prende tre milioni: particolari non trascurabili con un settlement con l'Uefa da rispettare e una probabile multa a gennaio.