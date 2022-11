Ludogorets, Simundza: “Siamo venuti qui per andare avanti”

Ante Simundza ovviamente non ci sta al ruolo di vittima predestinata, come riporta La Gazzetta dello Sport. "Il Ludogorets è pronto a tutto, faremo del nostro meglio per passare il turno - dice il tecnico bulgaro –. Siamo qui per mostrare le nostre qualità e la nostra mentalità. Siamo nella condizione di decidere il nostro futuro".