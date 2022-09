Le colonne d’Europa. Ibanez più Matic e super Cristante: ora la Roma è loro

Tutto bello, ma con rispetto, non è lui che i tifosi alla vigilia mettono in vetrina. Tocca ai totem, ai senatori, e tra i giallorossi ormai ce ne sono di due tipi. Quelli da sempre chiamati ad essere i pasdaran di Mourinho, in fondo sono sermpre i soliti. Si va da Rui Patricio a Smalling, dal capitano Pellegrini al vice capitano Mancini. Ma qualcosa sta sempre più lievitando nella squadra: la considerazione per lbanez, Cristante e Matic, che vengono da parabole differenti. ll brasiliano, ad esempio, agli occhi dello Special One sta diventando sempre più affidabile. «È cresciuto moltissimo - ha detto pochi giorni fa il tecnico - diventando un giocatore completamente diverso rispetto a quello visto lo scorso anno. Oltre a difendere bene, adesso non butta nemmeno più la palla in impostazione». Promosso con lode, dunque.