Ludogorets-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: c’è Belotti, esordio Svilar

La Roma inizia il suo percorso in Europa League dalla Bulgaria. I giallorossi scendono in campo questa sera alle 18:45 contro il Ludogorets per la prima giornata del gruppo C della competizione europea. José Mourinho nella conferenza stampa di vigilia ha detto "Non risparmierò nessuno in vista del campionato" ma due assenze importanti ci sono comunque: Abraham e Karsdorp, sostituito da Celik. Dal 1' farà l'esordio in giallorosso Svilar al posto di Rui Patricio. Davanti tocca a Belotti.