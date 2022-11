La voglia di Roma non finisce mai. Stadio Olimpico esaurito: siamo a quota 15

Lo stadio pieno ormai non fa più notizia. Anche in trasferta la presenza dei romanisti è sempre numerosa

La Roma si prepara a vivere un’altra serata da record. Una di quelle “notti magiche” che, dalla scorsa stagione, accompagnano la squadra dello Special One nel suo cammino europeo, come riporta La Gazzetta dello Sport. Contro il Ludogorets – per la quindicesima volta consecutiva – l’Olimpico sarà sold out nei settori riservati ai tifosi giallorossi. Pronti a spingere la squadra verso una vittoria necessaria a rimanere in Europa League.