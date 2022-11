La scelta di Volpato, talento in crescita: no al Mondiale, futuro con l’Italia

L'ambizione di giocare con la maglia azzurra è tra le concause che lo hanno spinto a dire no. Dopo aver indossato quella dell’Under 19 e Under 20, il trequartista sogna di ricevere una convocazione da Mancini

Come scrive Emanuele Zotti sulla Gazzetta dello Sport, non è da tutti avere chiaro il proprio futuro a 18 anni. Dopo aver salvato la partita a Verona, e l'amarezza del derby a cui teneva particolarmente, il numero Cristian Volpato si è subito focalizzato sulla gara contro il Sassuolo. Mourinho dovrebbe mandarlo in campo dal 1’. L'attaccante giallorosso sta vivendo un momento delicato, motivo per cui ha deciso di rinunciare alla possibilità di partecipare al Mondiale in Qatar, nonostante il ct dell'Australia lo avesse selezionato. A svelare il retroscena, il commissario tecnico australiano Graham James Arnold: "Fino alle 23 di lunedì notte stavo cercando di convincerlo a essere della squadra - ha spiegato il c.t. - non è stata una mia decisione. Ho parlato con Cristian tre volte. E prima gli avevo parlato altre volte. Gli ho detto che era tra i 26 convocati per il Mondiale. Lui mi ha risposto che ci voleva pensare e parlare con le persone che gli sono vicine, per capire cosa fosse meglio per la sua carriera. Più tardi ha deciso di declinare la mia offerta. È stata una sua scelta, adesso preferisco concentrarmi sui ragazzi che abbiamo e ai giovani che arriveranno. Cristian non ha voluto prendere una decisione così grande e va bene così".

L'ambizione di giocare con la maglia azzurra è tra le concause che lo hanno spinto a dire no. Dopo aver indossato quella dell’Under 19 e Under 20, Volpato sogna di ricevere una convocazione da Mancini. Ieri sera l'attaccante giallorosso ha pubblicato sui social la sua versione: "La verità è che sono ancora all’inizio della mia carriera e sono totalmente concentrato sulla Roma. Avrò un sacco di tempo per prendere la decisione giusta".

D'altro canto, se il numero 62 della Roma è riuscito guadagnarsi una convocazione per la Coppa del Mondo, il merito è anche di José Mourinho che vede di buon occhio la scelta di non volare in Qatar: «Il rapporto di Volpato con la nazionale è una questione personale e non societaria. Quello che ho capito è che sta vivendo l’inizio della sua carriera. Il fatto di maturare con la Roma, disputando più minuti consecutivamente – non come l’anno scorso, dove ha giocato contro il Verona e poi stop, mentre ora è sceso in campo per quattro gare di fila – vuol dire che si deve concentrare sulla costruzione del suo futuro, senza pensare a certe decisioni. Magari qualcuno vuole accelerare un processo che non deve essere accelerato». Per adesso nessun pericolo. Nei pensieri Cristian c’è soltanto la Roma.