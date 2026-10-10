Ieri è arrivata l'ufficialità. I Friedkin hanno messo in vendita l'Everton, il club di cui avevano rilevato il pacchetto di maggioranza nel 2024. "Il The Friedkin Group sta valutando nuove opzioni di investimento per l'Everton FC, compresa la potenziale cessione di una quota di controllo - si legge nella nota -. Prenderemo in considerazione solo le proposte di soggetti che riteniamo meritevoli per portare avanti il club e consolidare lo slancio che è stato creato". Gli impegni nella Roma stanno diventando ancora più importanti, ad iniziare dalla costruzione del nuovo stadio di Pietralata. Dan e Ryan - spiega Andrea Pugliese su 'La Gazzetta dello Sport' - hanno già preso impegno con la NHL (la National Hockey League) per la creazione a partire dalla prossima stagione di una nuova franchigia di hockey su ghiaccio in Texas, tra Houston e Austin, a casa loro. Costo dell'operazione 3,5 miliardi di dollari (3,1 miliardi di euro).