L'ultimo veto di Dan e Ryan Friedkin alle cessioni di Mile Svilar e Niccolò Pisilli spiega bene i motivi della scelta. La Roma non ha rispettato il target del Settlement agreement con l'Uefa perché ha deciso di mantenere in rosa tutti i big. Nessuna voglia di vendere i propri gioielli per necessità, a cifre più basse, alle condizioni altrui, e pieno rispetto di un principio dettato in prima persona dal tecnico Gian Piero Gasperini. In una giornata di scadenze - scrive Alessio D'Urso su La Gazzetta dello Sport - scivolata via in realtà con un fruscio quasi impalpabile, senza colpi di scena, i proprietari americani hanno alzato un muro attorno ai propri gioielli respingendo gli assalti. E dopo aver dichiarato Svilar incedibile, hanno rifiutato anche l'offensiva del Porto per Pisilli. Il club portoghese era pure disposto a mettere sul piatto 25 milioni. Come del resto per altri interessamenti a giocatori della Roma, da Neil El Aynaoui (Barcellona) Donyell Malen. La Roma può concentrarsi ora sul mercato in entrata in attesa del raduno del 13 luglio. E Mason Greenwood resta l'obiettivo numero uno. il tecnico ha chiesto anche un nuovo esterno d'attacco a sinistra (tra gli obiettivi Mathys Tel del Tottenham) dopo che il prezzo di Crysencio Summerville del West Ham è salito. Proseguono i contatti con l'Atletico Madrid per Matteo Ruggeri e Nahuel Molina. Nelle prossime ore, intanto, verrà annunciato il rinnovo di contratto di Paulo Dybala e Zeki Celik, a seguire quello di Lorenzo Pellegrini. Slitteranno di qualche giorno, invece, i prolungamenti di Bryan Cristante e Gianluca Mancini.