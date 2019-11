La Roma è green. Per l’attacco è tempo di Kean

In una Roma che cerca una punta utile ad alleviare le fatiche di Dzeko, uno dei profili monitorati è quello di Moise Kean, 19 anni, ex Juventus oggi in forza all’Everton: non sarebbe lui a dover aprire il Mar Rosso della qualificazione in Champions, ma a Trigoria è uno dei profili ritenuti più interessanti vista l’età e l’amicizia con Zaniolo.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, la tifoseria sogna lo svincolato Ibrahimovic o Mertens, in rotta con De Laurentiis, ma il progetto giallorosso è guarda al futuro. Quando Dzeko ormai sembrava indirizzato all’Inter, la Roma si era fatta sotto per avere Kean, ma le tergiversazioni nerazzurre e l’offerta dell’Everton hanno fatto sì che il giovane andasse la Premier League. In Inghilterra Kean finora in campionato ha messo insieme 9 presenze, di cui solo 2 da titolare. Tuttavia il c.t. Roberto Mancini gli ha già concesso 3 presenze in Nazionale, ricambiato da 2 gol. Se l’operazione prestito con diritto di riscatto andasse in porto, la Roma si ritroverebbe un giovane che ha già vinto 2 scudetti, una coppa e una Supercoppa italiana. Non convincono le offerte di prestito di Seferovic (Benfica)e Facundo Ferreyra (Espanyol), anche se gennaio è ancora lontano. Titoli di coda su Florenzi, per il cui prestito si sono fatte sotto la Fiorentina, la Sampdoria e il Napoli, anche se la Roma gradisce lo scambio con Politano. Si lavora, infine, alle cessioni di Juan Jesus e Perotti.