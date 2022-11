Karsdorp, il divorzio. Manda un certificato: problemi psicologici. La Roma cerca eredi

Chissà che cosa avrebbe pensato Giovenale delle malinconie di Rick Karsdorp. Il celebre poeta satirico dell’età imperiale forse, inventando il celebre motto: “Mens sana in corpore sano”, avrà pensato che almeno gli atleti professionisti sarebbero stati in grado di fornire una affidabilità psicologica migliore rispetto ai comuni mortali. Invece è bastato un litigio con José Mourinho perché il terzino olandese abbia deciso di non presentarsi alla ripresa del lavoro con la Roma, riporta Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport, evitando conseguentemente la partenza per la tournée in Giappone. Il motivo, in effetti, sarebbe preoccupante: problemi psicologici, certificati anche da un medico olandese, il cui documento è stato inviato via pec dall’agente. Una cosa è certa: la Roma lo ha preso sul serio, così da domenica lo ha invitato a presentarsi a Trigoria per sottoporsi a una visita medica, ma il giocatore non si è presentato, sancendo una rottura che è ormai nei fatti, nonostante la dirigenza si sia prodigata per cercare di ricucire il rapporto con l'allenatore portoghese.