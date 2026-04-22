In mezzo a Ranieri e Gasperini adesso si trova Ricky Massara: è sempre stato lui l'uomo nel mirino di Gasperini, dirigente di cui l'allenatore si è lamentato maggiormente. Oggi, però, non è più il suo rivale numero uno, anche se poi nelle varie intelocuzioni avute con i Friedkin il tecnico della Roma ha fatto presente come per lui sarebbe meglio (eufemismo) virare altrove e trovare un ds nuovo. E diverso a livello di operatività. Anche se poi, a dire il vero, alcuni ritardi in certe operazioni possono essere imputabili solo parzialmente a Massara ma piuttosto alla proprietà, che non ha tempi particolarmente brevi. Tra Massara e Ranieri - spiega Andrea Pugliese su 'La Gazzetta dello Sport' - c'è grande empatia e stima reciproca ed è quindi evidente che se Claudio rimarrà al suo posto e continuerà a "pesare" nelle scelte giallorosse il direttore sportivo sarà ancora lui. Ma se alla fine il braccio di ferro lo dovesse vincere Gasperini allora potrebbe cambiare tutto. Anche per Massara. I nomi che ballano intorno a Gasperini sono sostanzialmente tre: Cristiano Giuntoli, Tony D'Amico e Sean Sogliano. Sarebbe l'ennesima partenza ad handicap, considerando che le squadre si iniziano a fare oggi e che la Roma entro il 30 giugno deve fare tanti milioni di plusvalenza.