Il momento-no di Ibanez, è fuori anche dal Brasile

Tite lo ha escluso dalla lista dei convocati per il Mondiale

Lunedì nero per Roger Ibanez . L’ errore clamoroso commesso durante il derby ha catapultato il difensore giallorosso al centro delle polemiche: sui social network il numero 3 è stato pesantemente contestato da decine di romanisti, inferociti per la sconfitta, scrive Emanuele Zotti su La Gazzetta dello Sport .

Oltre a dover fare i conti con la rabbia dei tifosi, nel pomeriggio di ieri per il brasiliano è arrivata un’altra batosta. Il classe ‘98 ha visto svanire il sogno di partecipare al Mondiale in Qatar con la maglia della Seleçao: Tite infatti lo ha escluso dalla lista dei convocati del Brasile. Al suo posto è stato chiamato Bremer. Sulla scelta non ha pesato il pasticcio combinato contro la Lazio. Le convocazioni sono state stabilite prima dello scorso weekend.