Il Milan si libera di Origi: c’è il West Ham. La Roma sorride, Scamacca da Mou

Gli inglesi sono in pole per il belga: affare da 8-10 milioni. Così il centravanti azzurro può lasciare Londra e andare in prestito ai giallorossi

Divock Origi è stato escluso dai convocati per la tournée americana del Milan. Fuori dall’elenco dei giocatori disponibili e più in generale fuori dal progetto. Il West Ham può riaccendere la luce: è uno dei club, il più avanti, a essersi interessato, scrivono Alessandra Gozzini e Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Origi potrebbe così tornare in Premier dopo una sola stagione italiana, certamente non memorabile: arrivato da svincolato del Liverpool, può portare in cassa 8-10 milioni. E farne risparmiare anche di più: 12. Il conto è presto fatto: da contratto rossonero Divock avrebbe dovuto guadagnare quattro milioni netti per i prossimi tre anni. Un’incombenza a cui il Milan sarà ben felice di sottrarsi.