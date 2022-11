Gualtieri: “Il 2023 sarà un grande anno anche grazie allo Stadio della Roma”

Un indizio non vale una prova, ma sembra davvero che il feeeling che esiste fra il sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri, e la Roma sia sempre più forte, come riporta La Gazzetta dello Sport. Lo conferma, tra le righe, anche l’accenno fatto dal primo cittadino al nuovo stadio del club giallorosso, che dovrebbe sorgere a Pietralata. Due giorni fa, nel "Rapporto sulla città di Roma", sul fronte dell’impianto Gualtieri ha detto come sia in arrivo "una grande stagione di rigenerazione urbana: dall’Expo a Tor Vergata, al progetto per lo stadio della Roma e al nuovo Rome Tecnhopole a Pietralata; fino al Museo della Scienza, che sarà realtà dopo 30 anni di dibattiti".