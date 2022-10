Gol, invenzioni e spettacolo: Roma-Napoli per Spalletti è il derby del suo cuore

Alla Roma arriva dopo aver portato in Champions League non il Barcellona, ma l’Udinese. Eppure, pur venendo da una stagione assai deludente, parte della tifoseria è affascinata dal possibile ritorno di un genio della panchina come Zdenek Zeman. L’inizio in sordina dal punto di vista dei risultati, però, non mette in ombra la sua personalità forte. Per informazioni chiedere ad Antonio Cassano, che viene messo in riga dopo un litigio dovuto al volume della musica in palestra. È il destino, però, a baciare la sua testa lucida da intenditore di calcio quando, il 18 dicembre 2005, causa emergenza in attacco inventa Totti centravanti unico, punto di riferimento per l’inserimento dei compagni, cambiando la propria carriera e quella del capitano della Roma. La storia è nota. Francesco diventa non solo il miglior goleador della storia giallorossa, ma anche il secondo dell’intera epopea della Serie A dietro a Silvio Piola. Lo scoperchiamento del pentolone maleodorante di Calciopoli contribuisce a proiettare la squadra nell’empireo, arrivando a vincere due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana e fermandosi, nel 2008, a un passo da uno scudetto che pure i giallorossi forse meriterebbero, se l’Inter di Roberto Mancini non riuscisse a dare fondo a tutta la propria forza.