Giappone: Mourinho e Pinto salgono in cattedra

Ieri l’allenatore e il g.m. giallorosso nel centro sportivo del Nagoya per spiegare l’universo romanista

Da allenatore a maestro di calcio . Il passo è stato breve per José Mourinho , che ieri si è ritrovato a vestire i panni del professore. Il tecnico e il general manager Tiago Pinto sono stati i protagonisti della prima giornata di lavoro condiviso con il Nagoya Grampus, il club giapponese con cui la Roma ha chiuso un’importante partnership, scrive Emanuele Zotti su La Gazzetta dello Sport.

La collaborazione infatti è volta ad allargare l’espansione dei rispettivi brand in Giappone e in Italia. L’accordo riguarda sia la prima squadra che il settore giovanile: nei prossimi mesi infatti sono previsti stage per allenatori e giocatori dei settori giovanili nei centri sportivi delle due società, oltre all’organizzazione di tornei e tournée amichevoli.