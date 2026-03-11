Giannini: “Garanzia Gasp. Squadra a mille fino alla fine e Malen è super”

La Roma è entrata nel momento decisivo della stagione tra corsa Champions ed Europa League, con il doppio confronto col Bologna ad attendere i giallorossi. Dopo il ko di Genova, la squadra di Gasperini è attesa dalla sfida del 'Dall'Ara' e poi subito dallo scontro diretto col Como. L'ex capitano romanista Giuseppe Giannini ha parlato a 'La Gazzetta dello Sport' per dire la sua sul momento dei capitolini: "L'insidia maggiore è il calendario, gli infortunati in attacco sono tanti. La Juve è un pericolo grosso, ma la differenza può farla la forma fisica. Non esistono scelte in questi casi. La squadra gioca sempre cercando di vincere e lo farà sia a Bologna che a Como. Gasp ha l'esperienza giusta per far digerire una sconfitta, non ci saranno strascichi. Malen è l'elemento in più, bisogna trovare il modo di servirlo meglio. Certo che con Dybala sarebbe stata un'altra storia. Mi dispiace per Pellegrini, in carriera ci sono alti e bassi ma non gli rimprovererei l'impegno".