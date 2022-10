Frattesi: “Dopo il mancato trasferimento alla Roma non riuscivo a reagire”

Intervistato da Gian Battista Olivero per La Gazzetta dello Sport , il centrocampista del Sassuolo , Davide Frattesi , ha parlato del trasferimento sfumato alla Roma e delle difficoltà emerse in estate. Queste le sue parole:

"Che in ritiro era andato “il mio fratello scarso”, anzi scarsissimo. C’era stato il forte interessamento della Roma e quando la trattativa non si concretizzò, io mollai. Per la prima volta nella mia vita non riuscivo a reagire".