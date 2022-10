Femminile, Roma sola in vetta con Haavi e Serturini

Vittoria per 2-1 in casa dell’Inter. Spugna: "Successo importante"

Dalla Champions al campionato, la Roma sa solo vincere e dà l’idea di non soffrire – almeno per ora – il doppio fronte, scrive Pietro Scognamiglio su La Gazzetta dello Sport. Nel primo dei due big match di una giornata già significativa (le prime 4 in classifica si sfidano tra loro), il successo in trasferta sull’Inter ha consentito alle giallorosse di allungare in vetta mettendo così pressione soprattutto alla Juve. A ora di pranzo, sulla strada delle campionesse d’Italia ci sarà un ostacolo complicato come la brillante Fiorentina di questi tempi.