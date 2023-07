Ecco la maglia 2023-2024, un amarcord degli Anni 90

Michael Wandell, responsabile commerciale della società: "Lavoriamo per trovare il giusto equilibrio tra il vecchio e il nuovo"

Uomini e donne. Pellegrini e Dybala, Mancini e Cristante, Linari e Giacinti. Sei giocatori simbolo della Roma maschile e femminile per la maglia prodotta dal nuovo sponsor tecnico, l’Adidas, legatosi al club per tre anni, come riporta La Gazzetta dello Sport.