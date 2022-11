E in Primavera ci sono Cherubini, Missori e Cassano

E nella Primavera di Guidi sono tanti i profiliattenzionati da Mou, che sabato era al Tre Fontane a vedere la vittoria per 3-1 contro la Juventus, come riporta La Gazzetta dello Sport. E non parliamo solo di Missori o Keramitsis (hanno già esordito in prima squadra lo scorso anno), ma anche di gente come Cassano (un gol dietro l’altro in Primavera) e Cherubini, già visti in panchina.