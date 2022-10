Dybala, esultanza via social. E prova le cure di Nadal e Woods

La Joya continua la fisioterapia in attesa della nuova risonanza che farà nel fine settimana

Al momento del gol di Pellegrini, ha subito esultato via social. Ma la sua priorità, al momento, è guarire, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. Così Paulo Dybala sposa un tipo di terapia a cui si sono sottoposti gente come Rafa Nadal, Tiger Woods, Kobe Bryant, in attesa della nuova risonanza che farà nel fine settimana.