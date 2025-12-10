Roma in riserva: quanti giocatori spremuti

In riserva, con la spia rossa ben accesa. Che poi sembra anche strano, considerando che di solito di questi tempi le squadre di Gian Piero Gasperini prendono il volo. E invece la Roma di oggi sembra un gruppo un po' sgonfio, con meno energia degli altri. "È stata una settimana complicata, con molti problemi - aveva detto prima di Cagliari l'allenatore della Roma - Ma in questa squadra ci sono degli highlanders che non mollano mai e sono sempre presenti". Vero, ma forse anche troppo, nel senso che seppur non si sia ancora arrivati neanche a metà stagione, qualcuno ha il serbatoio della benzina un po' vuoto. Parliamo - scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport - di quelli che finora hanno giocato più. Finora Gasperini ha puntato su un blocco di giocatori unico, quello che lo ha portato in vetta alla classifica, appunto. Del resto, in questi mesi - interrogato sull'eventuale turnover - il tecnico più di una volta ha risposto così: "Non mi piace cambiare tanto, non voglio stravolgere l'undici titolare". Ed è evidente come molti di questi stiano vivendo quantomeno un momento di appannamento fisico e atletico. Sta di fatto che alcuni giocatori a Cagliari sono sembrati in fortissima difficoltà e per qualcuno il campanello d'allarme era suonato anche prima. Ndicka, ad esempio. Anche Soulé non è più brillante come prima, esattamente come Wesley.