Dybala, Adidas e sponsor spingono sul rinnovo: lo vogliono testimonial del centenario

Dybala sarà la grande attrazione al Dall'Ara. ll trequartista in scadenza vuole riprendersi la scena dopo l'ultimo infortunio e punta ancora al rinnovo, nonostante tutto, a cifre ovviamente più basse e col sostegno di Adidas che lo vorrebbe testimonial del centenario. AI momento, certo, non sono arrivati segnali da Trigoria, ma il ds Ricky Massara nell'ultima intervista prima di Roma-Atalanta ha fatto capire che ogni situazione verrà valutata a patto di una rinuncia da parte dei giocatori in scadenza. C'è ancora tempo per discutere, insomma. E in questo conto alla rovescia verso il paventato addio alla magia giallorossa in realtà qualcosa di sorprendente potrebbe ancora succedere. Proprio perché - sottolinea Alessio D'Urso su 'La Gazzetta dello Sport' - nell'anno del centenario Paulo potrebbe diventare appunto un testimonial forte. Lo è sempre stato del resto in questi anni soprattutto per la vendita di maglie e per quell'appeal verso le fasce più giovani. Lo sa il settore commerciale e lo sanno gli sponsor che hanno spesso fatto leva proprio sulla presenza della Joya nella Capitale. Perché malgrado gli infortuni e le suggestioni del Boca Juniors dell'amico Paredes e dei ricchi club turchi l'ultima parola sul futuro in giallorosso del trequartista non è stata ancora scritta.