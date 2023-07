Diritti tv, De Siervo: “Puntiamo a più di un miliardo”

"La vendita dei diritti per i prossimi 3, 4 e 5 anni deve avere un valore superiore a quello attuale. L’obiettivo è questo". Lo ha detto l’ad della Lega di A Luigi De Siervo a “La politica nel pallone”. Aggiungendo: "L’ultima vendita ha portato ricavi per 927 milioni per la A e circa 50 per la Coppa Italia, vogliamo superare il miliardo. I broadcaster cercano di risparmiare, visto che non ci sono concorrenti. La trattativa si chiuderà a fine mese, ma se non ci riusciremo siamo pronti a partire con la nostra offerta di contenuti".