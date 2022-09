Da Abraham fino a Dybala, Trigoria ritrova gli altri big

Finalmente Trigoria torna a ripopolarsi. Perché dopo le partite di ieri, adesso tutti i nazionali sparsi per il mondo sono tornati davvero a Roma . Non tutti ancora a disposizione di José Mourinho , però, perché alcuni faranno ritorno nella Capitale solo nella giornata di oggi. È il caso di Paulo Dybala , riporta Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport , che atterrerà a Fiumicino solo questa sera, di ritorno dagli Stati Uniti, dove questa mattina presto (all’una italiana) ha preso parte all’amichevole tra Argentina e Giamaica. O di Rui Patricio , che ieri sera era invece a Braga, in Portogallo , per la sfida tra i padroni di casa e la Spagna, ultimo giro delle partite della fase a gironi della Nations League. E infine di Roger Ibanez , che ieri in Francia ha affrontato con il suo Brasile la Tunisia, anche qui in una amichevole di preparazione ai Mondiali del Qatar.

Insomma, da oggi riprenderanno ad allenarsi con Mourinho anche i vari Cristante (Italia), Shomurodov (Uzbekistan), Zalewski (Polonia), Celik (Turchia), Abraham (Inghilterra) e i giovani Bove e Volpato, entrambi impegnati con le rappresentative giovanili azzurre (rispettivamente Under 21 e Under 20). E anche Viña, tornato dall’amichevole di Bratislava tra il suo Uruguay e il Canada. Per qualcuno di questi giallorossi questo giro di nazionali è stato avaro di soddisfazioni, basti pensare ad Abraham (doppia panchina) o allo stesso Viña, anche lui messo in disparte dal suo c.t.. Meglio per Cristante (assist decisivo a Dimarco) o Shomurodov, ad esempio, che è andato a segno contro il Costa Rica, Male per Zalwwski e Celik, che hanno incassato brutte sconfitte (soprattutto Celik, che con la Turchia ha perso in casa delle Far Oer). Pazienza, si metterà tutto da parte, perché da oggi torna a contare solo la Roma. Con l’obiettivo di far bene a San Siro, contro l’Inter. E la cosa più importante, in fine dei conti, è che non ci siano stati infortuni particolari. Mou, alla fine, temeva questo.