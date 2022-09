Brasile-Tunisia: ancora panchina per Ibanez

Il commissario tecnico Tite ha convocato per la prima volta anche il difensore della Roma che però non parte titolare

Alle 20:30, il Brasile è pronto a scendere in campo contro la Tunisia, nella seconda delle due amichevoli dei verde oro in questa sosta per le Nazionali. Il commissario tecnico Tite ha convocato per la prima volta anche il difensore della Roma Ibanez che si accomoda di nuovo in panchina. Di seguito riportiamo la formazione ufficiale del Brasile.