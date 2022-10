Da Abraham a Pellegrini e Zaniolo: i tre tenori che non trovano l’acuto

Se Dybala e Wijnaldum mancano da morire a Mourinho, ci sono anche altri giocatori che in questo momento ci sono, ma è come se a tratti non ci fossero: Pellegrini, Abraham e Zaniolo (il gioiello). Tutti e tre, per un motivo o per l’altro, in questo momento della stagione sono quasi spariti. Il capitano - spiega Andrea Pugliese su 'La Gazzetta dello Sport' - va a corrente alterna, ma è anche vero che sta giocando da tempo con un problema al flessore sinistro che ne condiziona il rendimento in campo. Avrebbe bisogno di riposare, lo farà durante la sosta del campionato, quando la Roma gli metterà a disposizione anche un programma personalizzato per riatletizzare la sua condizione fisica ed atletica. Fino a quel giorno, però, dovrà per forza di cosa stringere i denti.