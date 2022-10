Champions Femminile, Spugna: “Grande emozione”. Si giocherà forse a Latina

Raccontando della sua prima esperienza in Women’s Champions League , la Roma femminile non potrà dire di essere stata sfortunata nei sorteggi, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport.

Evitate le finaliste dell’ultima edizione (Lione e Barcellona), dalla prima fascia è uscito il Wolfsburg, ma è dalla seconda e dalla terza (visto che la Roma, mai presente in Europa, era l’ultima per ranking tra le qualificate e quindi in quarta) che sono arrivate le buone notizie. C’è l’altra squadra di Praga (lo Slavia, primo avversario giovedì alle 21, probabilmente a Latina) e ci sono le austriache del St.Polten. "Al di là del sorteggio, sarà comunque una grande emozione giocare la fase a gironi", il commento di Spugna, che non avrebbe potuto dire altro.