C’è il rinnovo per l’Ad Fienga. Quasi fatta per lo sponsor

Rinnovo vicini per l’a.d. Guido Fienga. Il lavoro del dirigente della Roma, che ha guidato la transizione dalla gestione Pallotta a quella dei Friedkin, è stato apprezzato anche dalla nuova proprietà, che proprio per questo vuole dare continuità al suo apporto, come riporta La Gazzetta dello Sport.

Inoltre, presto sarà ufficializzato il nome del nuovo responsabile del marketing, che prenderà il posto di Francesco Calvo. Presto l’annuncio del nuovo sponsor tecnico, che sarà la New Balance.